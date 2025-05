Quarzspuren in Höhlen zeichnen den Rückzug des Eisschildes vor 20.000 Jahren nach

Auch unter heutigen Klimabedingungen könnten in Europa die längst ausgerotteten europäischen Waldelefanten leben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Ein Forschungsteam des Lehrstuhls für Sportökologie an der Universität Bayreuth hat dazu Fossilfunde mit Rekonstruktionen des vergangenen Klimas kombiniert. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden im Fachjournal Frontiers of Biogeography. What for? Unsere Wahrnehmung der Natur wird von dem geprägt, was wir in unserem Umfeld erleben. Ökosysteme ohne direkte menschliche Einflussnahme werden als „natürlich“ wahrgenommen. Berücksichtigt man die Erkenntnisse, die…