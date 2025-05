Persönliche CO2-Bilanz: Klimakosten Mit CO2-Preis-Rechner Verstehen

Heiraten, Haus oder Eigentumswohnung kaufen, gemeinsam Vermögen aufbauen – viele Paare träumen von den eigenen vier Wänden. Doch wer sich das Ja-Wort gibt, sollte nicht nur an die Ringe denken, sondern auch an rechtliche Aspekte: Denn bei Immobilien in Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft gelten klare gesetzliche Regeln. Zugewinngemeinschaft: Immobilienbesitz ohne Ehevertrag Ohne Ehe- oder Lebenspartnerschaftsvertrag leben Paare automatisch in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet: Was den jeweiligen Partnern jeweils vor der Hochzeit gehörte, bleibt auch weiterhin in ihrem persönlichen Besitz….