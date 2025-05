Schluckstörungen Nach Schlaganfall: Tipps Zu Dysphagie & Trachealkanülen

Wie erkennt man eine schlaganfallbedingte Schluckstörung frühzeitig? Wann ist eine Trachealkanüle erforderlich – und wann kann diese wieder entfernt werden? Und wie gelingt die sichere Dekanülierung in der interprofessionellen Zusammenarbeit? Rund 80 Prozent aller Patientinnen und Patienten leiden nach ihrem Schlaganfall an einer Dysphagie – trotzdem ist die Erkennung wie auch Therapie kein prominentes Thema im Medizinstudium oder in der logopädischen Ausbildung.

So wollen die beiden erfahrenen Dysphagie-Experten PD Dr. Sriramya Lapa und PD. Dr. Bendix Labeit in einem Workshop auf dem 1. Deutschen Schlaganfallkongress, dem DSG25, Anfang September in Berlin Antworten auf diese wichtigen Fragen geben.

Ihr gemeinsamer Workshop Dysphagie-Diagnostik und Trachealkanülen-Management im Akutsetting richtet sich vor allem an Fachkräfte aus Logopädie, Sprachtherapie, Pflege und Medizin, die im Akutsetting mit schlaganfallbedingter Dysphagie und tracheotomierten Patienten arbeiten – und dabei oft mit unklaren Standards, unzureichender Ausbildung oder Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung konfrontiert sind.

„Unserer Meinung nach gibt es noch eine große Wissenslücke in der Ausbildung“, sagt Sriramya Lapa, Leiterin der Sektion Sprach- und Schluckdiagnostik an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. „Wenn man sich vor Augen führt, dass Dysphagie beinahe alle Schlaganfall-Patienten betrifft, muss die Diagnostik und Behandlung von Schluckstörungen sowie das Management von Trachealkanülen allen Teammitgliedern auf der Stroke Unit bekannt sein.“ So soll der interdisziplinär und multiprofessionell ausgerichtete DSG25 diese Lücke schließen.

Strukturierte klinische Schluckuntersuchung wie auch Umgang mit tracheotomierten Patienten

Der Workshop vermittelt unter anderem fundierte Kenntnisse und praktische Kompetenzen im Umgang mit tracheotomierten Patienten. Zudem legt er einen Fokus auf die strukturierte klinische Schluckuntersuchung und zeigt auf, wie bildgebende Verfahren – insbesondere die fiberendoskopische Schluckuntersuchung (FEES) – zu einer präziseren Diagnostik und individuell abgestimmten Therapie beitragen können.

„Mit der FEES lassen sich sowohl Risiken wie Aspiration als auch vorhandene Ressourcen viel differenzierter einschätzen“, so Bendix Labeit, Assistenzarzt der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Ein zentrales Thema des Workshops ist zudem das Trachealkanülen-Management: Indikationen, Komplikationen, praktische Handhabung – und vor allem die Kriterien für eine sichere Dekanülierung. Dazu gehören auch der Einsatz von Sprechventilen und Kappensystemen. „Wenn die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht funktioniert, bleiben Betroffene oft unnötig lange kanüliert – mit erheblichen Auswirkungen auf ihre Lebensqualität und Teilhabe“, betont Neurologe Labeit.

Praxisnah, interaktiv und interprofessionell

Neben der theoretischen Vermittlung stehen praktische Videobeispiele und der Austausch unter den Teilnehmenden im Mittelpunkt des Workshops. Anhand von realen Fällen werden klinische Entscheidungen gemeinsam diskutiert. „Wir wollen keine Standardantworten geben, sondern Handlungssicherheit vermitteln – für Situationen, in denen es keine einfachen Lösungen gibt“, fasst Bendix Labeit zusammen. „Entsprechend freuen wir uns auf zahlreiche Interessenten aus allen Berufsgruppen und mit mehr und mit wenig Erfahrung, um das neue Wissen direkt zurück ins Team in der Klinik zu tragen!“

Zum Hintergrund:

Der 1. Deutsche Schlaganfallkongress, der DSG25, findet vom 4. bis zum 6. September 2025 im Henry-Ford-Bau in Berlin statt. Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft richtet damit erstmals einen Kongress aus, der alle Aspekte der Schlaganfall-Versorgung im deutschsprachigen Raum interdisziplinär und multiprofessionell in den Fokus stellt.

Weitere Informationen unter: https://www.dsg-info.de/kongress/uebersicht2/

Workshop Dysphagie-Diagnostik und Trachealkanülen-Management im Akutsetting

https://apps.kukm-conferences.com/dsg2025/de-DE/pag/session/81909

DSG25

Donnerstag, 4. September 2025

15.15 bis 16.45 Uhr

Henry-Ford-Bau, Berlin

