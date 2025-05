Forschung Für Niedersachsen: VolkswagenStiftung Investiert In Zukunft

Forschung, die aktiv Lösungswege für globale Herausforderungen sucht; Technologien, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Niedersachsen sichern; Wissenschaft, die direkt ins Leben der Menschen in unserem Land wirkt: Mit dem Programm zukunft.niedersachsen leiteten das Land Niedersachsen und die VolkswagenStiftung im Februar 2023 eine neue Ära der Wissenschaftsförderung in Niedersachsen ein. Gut zwei Jahre später sind dadurch bis jetzt über 1 Milliarde Euro in die niedersächsische Wissenschaftslandschaft investiert worden.

Anlässlich dieses Meilensteins für die Wissenschaft in unserem Land ist es Zeit, einen Blick auf das Programm zu werfen. Denn zukunft.niedersachsen ist weit mehr als nur ein neuer Name: Der wahre Wert liegt vor allem in der strategischen Nutzung dieses Programms für die Menschen und die Wirtschaft in Niedersachsen.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: “Sei es das aus Stammzellen gezüchtete Herzpflaster, das Millionen herzkranker Menschen neue Hoffnung und Lebensqualität gibt, sei es die innovative Solarzelle, die mit ihrem massiv erhöhten Wirkungsgrad eine effiziente und bezahlbare Energieversorgung ermöglicht, oder der KI-gesteuerte Roboter, der auf dem Feld für eine bessere Ernte sorgt: Spitzentechnologien und Innovationen, die unser Leben besser machen und Niedersachsen nach vorn bringen, fallen nicht vom Himmel. Sie sind das Ergebnis hervorragender Forschung und einer erfolgreichen Umsetzung von neuen Ideen und Lösungen. Mit zukunft.niedersachsen stellen wir hierfür entscheidende Weichen: Wir investieren strategisch und massiv in zukunftsorientierte Forschungsthemen, in eine moderne Infrastruktur, in die Stärkung unserer Hochschulen, die Ausbildung unserer Fachkräfte und in kluge Köpfe für den Standort Niedersachsen. Denn sie, die herausragenden Wissenschaftler:innen, sind es am Ende, die aus unseren strategisch angelegten Förderungen Innovationen und Lösungen erarbeiten, die den Menschen zu Gute kommen.”

Dr. Georg Schütte, Vorstand der VolkswagenStiftung: “Mit großen Initiativen wie ‚Potenziale strategisch entfalten‘ oder der Hochschule.digital Niedersachsen geben wir unseren Hochschulen Rückenwind, um sich im nationalen und internationalen Wettbewerb zu positionieren. Digitale Vernetzung in Forschung, Lehre und Verwaltung, innovative Forschungsthemen – von der Bildungsforschung bis zur Biotechnologie – und gezielte Anwendung der Ergebnisse in Wirtschaft, Verwaltung und kulturellen Einrichtungen, damit helfen wir, Zukunft zu gestalten.”

Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen: “Die finanzielle und logistische Unterstützung durch die VolkswagenStiftung, die strategische Arbeit der exzellent besetzten Wissenschaftlichen Kommission Niedersachen (WKN) und deren Geschäftsstelle, die starke Vernetzung zwischen Stiftung, WKN, Ministerium, den Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen verschafft Niedersachen in Forschung, Lehre und Transfer eine sehr gute Ausgangsposition. Diese ist Auftrag und Ansporn. Das Programm zukunft.niedersachsen hat das Ziel, Antennen auszufahren, vorzudenken, Disruptionen zu wagen, Forschungsfelder interdisziplinär zusammenzubringen, in Räumen statt in Einrichtungen zu denken. Maßgeblich sind hierfür Transparenz, Kommunikation und Vertrauen zwischen den Akteuren. Nach zwei Jahren ziehe ich eine positive Zwischenbilanz. Niedersachsen wächst zusammen und öffnet sich gleichermaßen der Welt. Das hilft den Menschen, der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft und unserer Demokratie.”

zukunft.niedersachsen – drei Zukunftsfelder als Förderschwerpunkte

Ausgehend von einer umfassenden Potenzialanalyse, vorgenommen durch die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, sind für zukunft.niedersachsen drei Förderschwerpunkte definiert, die gezielt mit entsprechenden Förderangebote umgesetzt werden.

• Transformation

Ob im Bereich der erneuerbaren Energie, der nachhaltigen Mobilität, Fragen zur künftigen Ernährung oder der Entwicklung von innovativen Verfahren zur Diagnose und Therapie von Krankheiten – wissenschaftliche Erkenntnisse, Technologien und Innovationen aus der Forschung sind essenziell, um den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandel nachhaltig zu gestalten. Umso stärker wird im Rahmen der Förderangebote von zukunft.niedersachsen der Beitrag der Forschung zur Lösung gesellschaftlicher Fragen und wirtschaftlicher Herausforderungen eingefordert. Die Unterstützung von Wissens- und Technologietransfer bis hin zu Unternehmensgründungen ist dabei ein wichtiges Anliegen.

Beispiele der zukunft.niedersachsen-Förderung:

– Im Forschungsprogramm “Transformation des Energiesystems Niedersachsen” mit einem Finanzvolumen von 52,8 Mio. Euro forschen mehr als 180 Wissenschaftler:innen an Lösungen für die Energiesysteme der Zukunft. Themen sind etwa der Ausbau der Windenergie in der deutschen Nordsee und die Entwicklung von neuartigen Wärmepumpentechnologien.

– Förderungen in Höhe von insg. 35 Mio. Euro für Projekte zu personalisierter Medizin und der Erforschung seltener Erkrankungen tragen maßgeblich dazu bei, die medizinische Versorgung weiterzuentwickeln und neue Therapien zu ermöglichen.

• Digitalität

Die Förderungen dienen einerseits dem Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Lehr- und Forschungsinfrastruktur sowie der Cybersicherheit, andererseits einer gezielten Unterstützung der Forschung von und mit Schlüsseltechnologien wie KI und Quantentechnologien.

Beispiele der zukunft.niedersachsen-Förderung:

– Digitale Lehr-, Lern- und Prüfungsformate, effiziente IT-Infrastrukturen für die Forschung, Verwaltungsdigitalisierung sowie Cybersicherheit: Die Dachinitiative Hochschule.digital Niedersachsen (HdN) treibt die Digitalisierung der niedersächsischen Hochschulen voran. Hierfür stehen 150 Mio. Euro zur Verfügung.

– Das Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und kausale Methoden in der Medizin (CAIMed), gefördert mit 15 Mio. Euro, erforscht KI-Methoden für eine verbesserte Gesundheitsversorgung.

• Spitzenforschung

Förderung kluger Köpfe und herausragender Forschungskonzepte: mit zukunft.niedersachsen werden Hochschulen dabei unterstützt, herausragende Wissenschaftler:innen (auch aus dem Ausland) zu holen oder exzellente Professor:innen im Land zu halten, – beispielsweise mit der Förderinitiative “Niedersachsen-Professur”. Mit der Unterstützung der niedersächsischen Universitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie trägt zukunft.niedersachsen dazu bei, zukunftsträchtige und international sichtbare Forschungsfelder zu etablieren und auszubauen.

Ergänzt wird dies durch Querschnittsziele wie Internationalisierung, Technologietransfer und den Aufbau moderner Forschungsinfrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt zudem mit dem 265 Mio. Euro schweren Förderprogramm “Potenziale strategisch entfalten” auf der Weiterentwicklung der strategischen Profile der niedersächsischen Hochschulen und dem Ausbau ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Eine Zusammenfassung der vielseitigen Wissenschaftsförderung durch zukunft.niedersachsen sowie weitere anschauliche Beispiele für geförderte Forschungsprojekte und -kooperationen finden Sie in der Broschüre “Forschung schafft Zukunft”.

zukunft.niedersachsen

Das Förderprogramm zukunft.niedersachsen wird hauptsächlich aus den jährlichen Dividenden der 30,2 Mio. Euro Treuhandaktien der Volkswagen AG finanziert, die sich im Besitz des Landes Niedersachsen befinden. Diese Dividenden fließen an die VolkswagenStiftung und werden gemäß deren Satzung für wissenschaftliche Einrichtungen in Niedersachsen verwendet. 2023 kam zu der regulären Dividende aus dem Börsengang der Porsche AG einmalig eine Sonderdividende in Höhe von 576,3 Mio. Euro hinzu. Im Berichtsjahr 2024 standen für zukunft.niedersachsen insgesamt 618,7 Mio. Euro zur Verfügung.

